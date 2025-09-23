Lo scontro al vertice nel girone A di Promozione fra Jerzu e Guspini è la gara clou fra gli anticipi di domani, 24 settembre alle 16.

Le due squadre sono prime con sei punti con Castiadas e Terralba impegnate sempre alle 16.

Sfida interessante anche quella tra il Pirri di Davide Meloni e la Tharros (ore 16). Le due squadre hanno raccolto 4 punti nelle prime due giornate. In programma ancora alle 16 Selargius-Cus, Vecchio Borgo Sant’Elia e Baunese, a Capoterra.

Alla stessa ora, a Mogoro in programma anche Freccia Parte Montis-Uta. Nel tardo pomeriggio, alle 18, la Villacidrese ospita l’Atletico Cagliari, mentre alle 18.30 si giocherà Arborea-Ovodda.

Nel girone B il programma prevede alle 16.30 Luogosanto-Usinese che hanno vinto entrambe le prime due gare del campionato. Alle 17, Castelsardo-Atletico Bono.

Alle 17.30, l’Arzachena riceve il Li Punti, ancora fermo a zero punti. In campo alla stessa ora Campanedda-Ghilarza e Coghinas-Stintino. Alle 18 in campo Bosa-Thiesi

Chiudono la giornata le partite serali delle 19: Bonorva-San Giorgio Perfugas e Ozierese-Tuttavista.

Infine, è stata posticipata a giovedì 25 settembre alle 16 Macomerese-Alghero.

