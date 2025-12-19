Il Selargius rappresenta una delle sorprese più interessanti del girone A di Promozione. La formazione del presidente Giorgio Salis occupa attualmente la settima posizione in classifica, a soli due punti dalla zona playoff e con un rassicurante margine di otto lunghezze sulla zona playout.

Grande soddisfazione viene espressa dal direttore sportivo Denis Fercia: «La società ed il sottoscritto siamo molto contenti dell’andamento in campionato. Sta venendo alla luce l’ottimo lavoro svolto negli anni passati dai tecnici sul settore giovanile. Quest’anno i ragazzi, seppur ventenni o poco più, ad eccezione di Lepore e Usai, tanno rispondendo in maniera eccellente».

L’obiettivo principale resta la salvezza, ma con uno sguardo già rivolto al futuro: «Siamo sulla strada giusta per raggiungere il nostro traguardo e speriamo di consolidare basi solide per continuare a crescere, puntando su una squadra giovane e sostenibile. Il campionato è molto competitivo e nel girone di ritorno dovremo essere bravi a non perdere modestia e umiltà. Non sono previsti acquisti o movimenti in entrata».

Nel prossimo turno, domenica, il Selargius allenato da Federico Cocco affronterà in casa il Terralba, attuale quarta forza del torneo. «Sarà una partita difficilissima», conclude Fercia, «contro una delle principali candidate alla vittoria finale. Sono certo che i ragazzi daranno il massimo».

