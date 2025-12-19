Tra domani e domenica ultimi impegni del 2025 anche per le oristanesi del campionato di Promozione regionale di calcio. Nella sedicesima giornata di andata, anticipano al sabato il derby tra Arborea e Tharros nel girone A, Bosa e Ghilarza nel girone B.

Nel girone A, dunque, alle 16.30, al “Gino Neri” di Arborea, in campo i padroni di casa contro la compagine oristanese.

Una sfida che si preannuncia combattuta e spettacolare, considerando l’alto tasso tecnico dei giocatori presenti in entrambe le squadre. Sarà anche un incrocio tra ex.

Tra i padroni di casa hanno vestito la maglia biancorossa i vari Marco Atzeni, Lucas Szafran, Massimo Pibiri e, soprattutto, Gabriel Perilli (capitano della Tharros nella scorsa stagione); tra gli oristanesi protagonisti di pagine importanti con la maglia dell’Arborea sono stati Luca Mascia e Francesco Ullasci, oltre a mister Bruno Frongia (due anni circa da giocatore). In stagione c’è il precedente di Coppa Italia, con passaggio del turno dell’Arborea (4-2 all’andata e 1-1 al ritorno).

Si preannuncia una gara aperta a qualsiasi risultato. Domenica alle 15, invece, le altre gare. Il Terralba, rinfrancato dalla bella vittoria per 4-0 contro il Guspini, sarà impegnato sull’ostico campo del Selargius che, dal canto suo, punterà a riscattare il passo falso contro la Baunese del turno scorso. Baunese che andrà a far visita ad una delle oristanesi, il Samugheo che, invece, cercherà di riscattare la sconfitta di sabato scorso contro il Vecchio Borgo Sant’Elia. Chiude il quadro delle formazioni provinciali il difficile impegno della Freccia Parte Montis (reduce da 3 sconfitte di fila) che ospita il Castiadas, capolista del girone assieme al Guspini.

Nel girone B, in campo domani Bosa e Ghilarza. Obiettivo di entrambe è quello di fare punti e dimenticare i passi falsi del turno scorso. Alle 15.30 scenderanno in campo i ghilarzesi, che affronteranno tra le mura di casa l’Ozierese, squadra in piena lotta playoff e vincente, nell’ultimo turno, contro il Coghinas (2-1). In lotta playoff anche la Macomerese, che sarà ospite della formazione bosana. Bosa e Macomerese scenderanno in campo alle 18.30.

