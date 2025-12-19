Le spese da affrontare sono molte, ecco perché la società chiede aiuto al paese e non solo. La Fc Simaxis, che comprende sedici ragazze dai 14 anni in su provenienti da Simaxis e da diversi paesi dell'Oristanese, tra cui Villaurbana, Bonarcado, Aidomaggiore e Ollastra, unica squadra della provincia a giocare nel campionato regionale di Eccellenza femminile, ha bisogno di risorse economiche. Ecco perché, sulla piattaforma GoFundMe, è stata promossa una raccolta fondi dal titolo "Sostieni la Fc Simaxis femminile".

A Simaxis, mesi fa, ha deciso di scrivere una nuova storia sul campo da calcio Marco Mottura, presidente della società calcistica Asd Simaxis Fc e promotore da tempo della scuola calcio femminile: «Per portare avanti questo importante progetto c’è però bisogno di aiuto - spiega Mottura - Una stagione di eccellenza comporta spese importanti: trasferte in tutto il territorio regionale, ad esempio. Per allenarsi poi le ragazze devono raggiungere Simaxis tre volte a settimana, più c'è la partita della domenica. Ci sono poi costi gestionali e per l'acquisto delle attrezzature. Per far sì che questa realtà dilettantistica femminile continui a esistere, contiamo soprattutto sul sostegno della comunità. Il nostro obiettivo è quello di raccogliere fondi per garantire alle atlete la possibilità di allenarsi e giocare in modo sereno e tranquillo. La società non riesce a coprire tutti i costi. Anche una piccola donazione è un grande passo per sostenere il calcio femminile e il sogno di queste ragazze, ma anche il nostro».

Mottura lo scorso anno ha fatto di tutto per raggiungere il suo obiettivo: ha bussato alle porte delle case del paese per chiedere la disponibilità di alcune ragazze e ha chiesto la collaborazione di altre squadre femminili della Sardegna e della Figc. Alla fine, è riuscito a formare la squadra.

