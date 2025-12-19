Girata la boa al quinto posto, la Dinamo Women vuole tenere tese le vele per continuare a stupire anche nel girone di ritorno della serie A1 femminile. Domenica la squadra sassarese è di scena a San Martino di Lupari (inizio alle 15).

Il play Emanuela Trozzola presenta il match: "San Martino è un’ottima squadra, molto intensa. Dovremo cercare di gestire il ritmo, eseguire i giochi e fare le cose semplici. È importante ripartire senza pensare troppo al girone d’andata, che è stato positivo”.

La diciannovenne Trozzola è reduce dall'esperienza col Green team della nazionale, insieme a quattro compagne di squadra: il centro Ashley Egowh, le ali Ludovica Sammartino e Martina Spinelli, la guardia-ala Anna Turel, 23 anni. “Vestire la maglia della Nazionale è sempre bellissimo. Sono felice della chiamata: sono stati tre giorni di allenamenti ad alta intensità. Devo questa opportunità non solo a come ho lavorato ma anche alla Dinamo e allo staff tecnico, che mi hanno dato fiducia e mi hanno permesso di giocare".

