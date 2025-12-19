Un trio comanda ora la classifica marcatori del girone A di Promozione. Raggiungono la doppia cifra, a quota dieci reti, Andrea Sanna del Terralba, Marco Gianoli della Tharros e Samuele Mastropietro del Vecchio Borgo Sant’Elia. Nell’ultimo turno Sanna e Gianoli hanno trovato la via del gol una volta, mentre Mastropietro si è messo in evidenza con una doppietta.

Sale a otto marcature Marco Atzeni dell’Arborea, così come Luca Muscas della Villacidrese: entrambi agganciano Angelo Marci del Guspini. A quota sette reti ci sono Lorenzo Camba del Cus Cagliari, autore di una doppietta nell’ultima giornata, Roberto Cappai della Villacidrese, andato a segno, e Gianluca Reginato del Selargius.

Nel girone B prosegue il duello al vertice tra Diego Barboza dell’Alghero e Domenico Saba del Bonorva: entrambi hanno firmato il quindicesimo gol stagionale. Resta a due lunghezze Juan Vero Rubio, ormai ex Macomerese dopo il passaggio al Castelsardo. Avanza a quota dodici Gavino Molozzu dell’Atletico Bono, protagonista con una doppietta nell’ultima sfida.

GIRONE A

10 RETI: Andrea Sanna (Terralba Bellu); Marco Gianoli (Tharros); Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia).

8 RETI: Marco Atzeni (1 rig.) (Arborea); Angelo Marci (2 rig.) (Guspini); Luca Muscas (Villacidrese).

7 RETI: Lorenzo Camba (2 rig.) (Cus Cagliari); Gianluca Reginato (Selargius); Roberto Cappai (Villacidrese).

6 RETI: Alberto Usai (2 rig.) (Selargius); Marco Lonis (1 rig.) (Tharros).

5 RETI: Lucas Szafran (1 rig.) (Arborea); Ezequiel Cordoba (Guspini); Mattia Sardu (2 rig.) (Samugheo); Fabrizio Casu (Uta 2020); Nicola Ataldi (V. Borgo S. Elia); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).

4 RETI: Marco Sanna (Calcio Pirri); Mattia Serra (Cannonau Jerzu); Julian Marcos Miranda e Riccardo Pulcrano (Castiadas); Gianluca Riep (Guspini); Pierfrancesco Medde (Ovodda); Filippo Orrù (Tharros); Gino Noli (Tonara); Raffaele Picciau (2 rig.) (Uta 2020); Stefano Murgia (1 rig.) (V. Borgo S. Elia).

GIRONE B

15 RETI: Diego Barboza (2 rig.) (Alghero); Domenico Saba (4 rig.) (Bonorva).

13 RETI: Juan Vera Rubio (1 rig.) (Macomerese).

12 RETI: Gavino Molozzu (4 rig.) (Atl. Bono).

11 RETI: Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas).

10 RETI: Antonio Mossa (Luogosanto).

9 RETI: Alessio Virdis (Alghero); Edoardo Donati (Arzachena); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese); Victory Igene (Usinese).

8 RETI: Predrag Radovanovic (1 rig.) (Coghinas).

7 RETI: Cissè Kaba Sidi (Bosa); Mattia Asara (3 rig.) (Castelsardo); Gonzalo Ferro (1 rig.) (Ozierese).

6 RETI: Antonio Marras (Alghero); Claudio Fadda (1 rig.) (Bosa); Nicolò Trenta (Campanedda); Agustin Meli (Coghinas).

5 RETI: Joel Baraye e Luca Scognamillo (1 rig.) (Alghero); Samuele Pinna (Bonorva); Oscar Kevin Foddai (Thiesi); Nicola Sanna (Usinese).

