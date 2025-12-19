Va in scena nel weekend l’ultimo turno del 2025 del campionato di Serie C Unica, con una classifica cortissima e diversi incroci che potrebbero rimescolare per l'ennesima volta le carte nelle zone alte.

Il match di cartello è in programma sabato alle 18 al PalaVersano di Calasetta, dove i tabarchini ospitano l’Olimpia Cagliari. Gli ospiti condividono la vetta con Nuoro a quota 16 punti, mentre Calasetta, ferma nell’ultimo fine settimana per il turno di riposo, è scivolata a due lunghezze di distanza.

La Sirius Nuoro sarà invece impegnata sabato alle 17 sul parquet di casa contro l’Aurea Sassari: sfida da non sbagliare per gli uomini di coach Davide Puddu. Match significativo per le posizioni medio-alte anche a Ozieri, dove i Demones ricevono la Torres, mentre alle 18.30 la Scuola Basket Carbonia, scivolata all’ultimo posto dopo il ko nello scontro diretto con la Ferrini, prova a interrompere la serie negativa contro un Sant’Orsola orfano del suo principale scorer Luca Sanna, passato a Sennori in B Interregionale.

Il programma si chiude domenica alle 18.30 con il derby quartese tra Ferrini Pisano Arredamenti e Antonianum.

Classifica: Nuoro e Olimpia 16; Calasetta 14; Ozieri, Dinamo e Sant’Orsola 12; Torres e Antonianum 10; Aurea 8; Ferrini 6; Carbonia 4.

