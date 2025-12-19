Ultimo impegno del 2025 per l’Esperia Cagliari. Sabato alle 18, al PalaPirastu, la Confelici riceve la visita dello Step Back Caiazzo nel 13° e terz’ultimo turno del girone d’andata di Serie B Interregionale.

Una gara dal peso specifico elevato per la formazione cagliaritana, chiamata a dare continuità ai due successi consecutivi ottenuti contro Angri e Sennori, quest’ultimo valso anche il primo sorriso esterno della stagione. L’Esperia, attualmente settima con 10 punti, vuole allungare la striscia positiva per presentarsi alla pausa natalizia con maggiore fiducia e guadagnare terreno in zona playoff, anche in vista delle due impegnative sfide che chiuderanno l’andata contro Carver e Stella Ebk.

«Arriviamo bene alla partita, con due vittorie consecutive e la sensazione di stare finalmente ingranando», spiega il playmaker Luigi Cabriolu. «Contro Angri abbiamo battuto una squadra molto fastidiosa, poi a Sennori è arrivato il primo successo in trasferta: nel primo tempo abbiamo sofferto, ma nella ripresa c’è stata una grande reazione di squadra, con venti minuti giocati davvero bene».

Attenzione però a Caiazzo, formazione ricca di esperienza. «Hanno Linton Johnson, che può dire di aver vinto un titolo NBA, e non è poco», sottolinea Cabriolu. «In più possono contare su esterni come Smorra e Campanile: Smorra è un giocatore che, se prende fiducia, può essere molto pericoloso».

Chiudere l’anno nel migliore dei modi è l’obiettivo dichiarato. «Sarebbe importantissimo arrivare a tre vittorie consecutive per lasciarci alle spalle un andamento altalenante», conclude il regista biancoblù. «Così potremmo affrontare Carver e Stella Ebk con maggiore fiducia e consapevolezza, per tornare nelle posizioni di classifica che sentiamo nostre e impostare un girone di ritorno in cui la continuità sarà fondamentale».

Sempre sabato, ma alle 15, scenderà in campo anche la Klass Sennori, impegnata nella difficile trasferta sul campo della Miwa Energia Benevento, quinta forza del campionato con 12 punti.

