Sono ora in due a guidare la classifica dei marcatori del campionato di Eccellenza. La doppietta realizzata domenica scorsa contro il Lanusei ha permesso all’attaccante dell’Iglesias, Nicolas Martin Capellino, di salire a quota otto reti. Condivide con lui la posizione Caio De Cenco: il bomber della neo capolista ha timbrato il cartellino nel match vinto contro il Villasimius.

Alle loro spalle restano a sette gol Ousmane Balde (Buddusò), Joel Salvi Costa (Iglesias) e Vittorio Attili (Ilvamaddalena), ai quali si è aggiunto Andrea Porcheddu del Carbonia, in rete nella sfida contro l’Atletico Uri.

Sale a sei marcature Balas Dante Tapparello (Ossese), protagonista con una doppietta nell’ultimo turno, così come Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio). Raggiungono Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia) e Nicola Mereu (Lanusei).

8 RETI: Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Caio De Cenco (Ilvamaddalena).

7 RETI: Ousmane Balde (3 rig.) (Buddusò); Andrea Porcheddu (2 rig.) (Carbonia); Joel Salvi Costa (1 rig.) (Iglesias); Vittorio Attili (1 rig.) (Ilvamaddalena).

6 RETI: Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia); Nicola Mereu (Lanusei); Blas Dante Tapparello (1 rig.) (Ossese); Bruno Lemiechevsky Melessi (2 rig.) (Tempio).

5 RETI: Nicolas Ricci (2 rig.) (Atletico Uri); Marco Caggiu (Nuorese); Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Samuele Spano (Tempio).

4 RETI: Alfredo Francisco Martins (1 rig.) e Igor Caetano Trindade (1 rig.) (Lanusei); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Daniele Cannas (Villasimius).

3 RETI: Ablaye Faye (Buddusò); Alessandro Mauro, Gonzalo Conejo Perez (1 rig.) e Clayton Valentini (Calangianus); Leonardo Boi (Carbonia); Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Massimiliano Manca (1 rig.) (Nuorese); Mauro Ragatzu (1 rig.) (Sant'Elena 2, Villasimius 1); Alessio D'Agostino (1 rig.) (Sant'Elena); Nicholas Navarrete (1 rig.) (Taloro Gavoi); Lorenzo Cocco (1 rig.) (Tortolì); Alessio Saba (Villasimius).

