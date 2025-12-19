Sotto l’albero di Natale del basket femminile sardo c’è il derby. L’ultimo turno del girone d’andata di Serie A2 mette di fronte, come da tradizione, Nuova Icom Selargius e Virtus Cagliari, pronte a chiudere il 2025 con una sfida dal forte peso simbolico: palla a due sabato alle 18 al PalaRestivo.

Il confronto arriva in un momento delicato ma stimolante per entrambe. Selargius occupa il sesto posto con 12 punti, due in più della Virtus, e si presenta all’appuntamento dopo aver ritrovato il successo contro Milano Basket Stars. Le cagliaritane, invece, cercano riscatto dopo le sconfitte con Milano e Livorno, maturate però al termine di prestazioni giudicate competitive dallo staff tecnico.

I numeri raccontano di un equilibrio sostanziale, con le giallonere leggermente più efficaci sul piano offensivo e nelle percentuali al tiro, e la Virtus capace di compensare con una maggiore presenza a rimbalzo. Dati che contribuiscono a delineare un derby aperto, nel quale i dettagli e la gestione emotiva potrebbero fare la differenza.

Dal fronte Selargius, Francesca D’Angelo ha sottolineato l’importanza del momento: «Arriviamo da una vittoria importante che ha chiuso una serie di sconfitte che avevano un po’ abbassato il morale. Ora dobbiamo essere brave a dare continuità e a dimostrare il vero valore della squadra». Inevitabile il riferimento al clima della partita: «Il derby contro la Virtus è una sfida molto sentita. Sarà fondamentale non farci trascinare troppo dall’emotività e affrontare la gara con lucidità».

In casa Virtus il derby viene letto come un ulteriore tassello di un percorso di crescita. Dal preparatore atletico Marcello Cominu arriva la conferma di una squadra in evoluzione: «Il gruppo si è consolidato nel corso delle settimane e il trend delle prestazioni è in crescita. Siamo convinti di poter fare ancora meglio». Il valore della sfida, però, resta quello dei due punti: «Il derby ha il suo fascino, ma in classifica contano sempre i risultati».

A rendere ancora più interessante il confronto sarà anche l’esordio di Silvia Nativi con la maglia virtussina, innesto di esperienza pensato in vista della seconda parte della stagione.

