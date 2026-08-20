È scattata al comunale di Settimo San Pietro, la preparazione del Sant'Elena in vista della nuova stagione in Promozione. Sullo stesso campo, con ogni probabilità, i biancoverdi disputeranno anche le gare casalinghe.

Il gruppo lavora agli ordini di Bebo Antinori, tecnico esperto reduce da un'ottima annata sulla panchina del Castiadas, con un obiettivo dichiarato: il riscatto dopo l'amara retrocessione dall'Eccellenza. La società del patron Luca Meloni ha scelto con convinzione la linea verde. «Abbiamo allestito un organico con tanti giovani — spiega il direttore sportivo Mario Orrù — determinati e con voglia di mettersi in mostra. Tante le conferme e alcuni ragazzi del vivaio promossi in prima squadra, oltre a qualche nuovo innesto».

A guidarli l'esperienza di Ragatzu, Mancosu e Mura, mentre è confermato lo zoccolo duro con Delugu, Minerba, Rotaru e Pitzalis. Il calendario riserva una sorpresa: per la rinuncia dell'Atletico Cagliari i biancoverdi non disputeranno il primo turno di Coppa Italia e accederanno direttamente agli ottavi, dove affronteranno la vincente tra Cus Cagliari e Ferrini Cagliari.

«Dispiace non poter disputare il primo turno di Coppa — commenta Orrù —. Ora non è facile neppure organizzare altre amichevoli, con le squadre impegnate».

Intanto, mercoledì 26 agosto, è in programma un test con il Villasimius. Poi il campionato, al via domenica 13 settembre.

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