Promozione, il programma della quarta giornataDomenica sfide al vertice nei gironi A e B
È in programma domenica, alle 16, la quarta giornata del campionato di Promozione. Nel girone A, le due capolista, Castiadas e Guspini, giocano in casa. All’“Annunziata”, il Castiadas ospita l’ostico Pirri, mentre la formazione di Cristian Dessì riceve il Selargius. Entrambe puntano a mantenere il punteggio pieno. Tra le sfide di cartello spicca Terralba-Villacidrese: le due squadre condividono il terzo posto, a sole due lunghezze dal duo di testa.
Lo Jerzu di Andrea Piccarreta, reduce dalla prima sconfitta stagionale, ospita l’altra neopromossa Freccia Parte Montis. In programma anche il derby cittadino tra Atletico Cagliari e Vecchio Borgo Sant’Elia. In campo sempre alle 16 Ovodda-Samugheo e Uta-Arborea.
Alle 16:30 il Cus Cagliari ospita il Tonara, mentre alle 18, a Oristano, la Tharros di Bruno Frongia affronta la Baunese.
Nel girone B, tutte le partite si giocano alle 16. Al “Pino Cuccureddu” di Alghero, la capolista allenata da Mauro Giorico affronta l’Ozierese, in una sfida che promette spettacolo. Trasferta insidiosa per l’Arzachena, attesa sul campo dell’Atletico Bono, ancora a caccia dei primi punti stagionali. L’Usinese ospita il Castelsardo, mentre il Luogosanto riceve il Campanedda. La rivelazione San Giorgio Perfugas cerca conferme nel match casalingo contro il Coghinas. A Sassari, il Li Punti se la vedrà con un Bosa in ottima forma.
Grande attesa anche per Ghilarza-Bonorva, scontro tra due formazioni ambiziose e costruite per stare in alto. Chiudono il programma Stintino-Macomerese e Thiesi-Tuttavista.