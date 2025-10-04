Si è giocata oggi la quinta giornata del girone A di Promozione. Non si ferma la marcia del Guspini che s’impone (0-4) a Mogoro contro la Freccia Parte Montis. A Pula, Il Pirri di Davide Meloni blocca (2-2) il Terralba, che mantiene il secondo posto col Castiadas, frenato (1-1) dal Samugheo.

Poker (4-0) della Villacidrese contro la Tharros. Primo successo del Cus Cagliari, vittorioso (1-2) nella trasferta di Arborea. A comunale “Bellavista” di Sinnai il Vecchio Borgo Sant’Elia travolge (6-0) lo Jerzu. Il Selargius di Federico Cocco batte (2-0) l’Uta. L’Atletico Cagliari cade (2-0) a Baunei. Parità (1-1) tra Tonara e Ovodda.

Nel Girone B si gioca domani ore 16. Spicca il confronto tra il Tuttavista Galtellì e la capolista Alghero, che finora ha collezionato solo vittorie sotto la guida di Mauro Giorico. L’Arzachena riceve il San Giorgio Perfugas, mentre il Bosa di Tore Carboni ospita lo Stintino.

Completano il programma le sfide: Bonorva–Atletico Bono, Campanedda–Usinese, Coghinas–Li Punti, Macomerese–Thiesi, Ozierese–Luogosanto e Castelsardo–Ghilarza (quest’ultima in programma alle 16.30).

© Riproduzione riservata