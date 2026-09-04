Sei squadre dell'area cagliaritana su sedici, quindici derby in calendario e il primo già alla prima giornata. Il girone A della Promozione ha il baricentro dove l'Eccellenza non ce l'ha più: Ferrini, CUS Cagliari, Atletico Cagliari, Sant'Elena Quartu, Selargius e Vecchio Borgo Sant'Elia si dividono più di un terzo del lotto, e il calendario le fa incrociare da settembre ad aprile senza quasi mai lasciare un vuoto lungo.

Si parte domenica 13 settembre alle 16, e il primo derby è servito subito: Selargius-Sant'Elena Quartu al "Virgilio Porcu". Nello stesso turno la Ferrini apre in trasferta a Villa San Pietro contro l'Accademia Sulcitana, il CUS riceve a Sa Duchessa l'Atletico Masainas, il Vecchio Borgo ospita a Sinnai l'Antiochense e l'Atletico Cagliari va a Samugheo. Completano il quadro Cannonau Jerzu Picchi-Arbus Guspini Costa Verde, Tharros Oristano-Arborea e Uta Calcio 2020-Castiadas 1973.

La prima giornata del girone A — domenica 13 settembre, ore 16: Accademia Sulcitana-Ferrini; Cannonau Jerzu Picchi-Arbus Guspini Costa Verde; CUS Cagliari-Atletico Masainas; Samugheo-Atletico Cagliari; Selargius-Sant'Elena Quartu; Tharros Oristano-Arborea; Uta Calcio 2020-Castiadas 1973; Vecchio Borgo Sant'Elia-Antiochense Sant'Antioco.

Alla seconda, il 20 settembre, arriva già il secondo derby, Ferrini-Vecchio Borgo al "Piero Polese"; alla terza, sabato 26, il CUS ospita il Sant'Elena.

Il fitto degli incroci cittadini si concentra tra la fine di ottobre e dicembre. Sabato 24 ottobre è la giornata dei doppi derby: CUS-Atletico Cagliari e Ferrini-Sant'Elena nello stesso pomeriggio. Il primo novembre l'Atletico Cagliari riceve la Ferrini, sabato 14 novembre il Selargius ospita il CUS, il 6 dicembre tocca ancora a due sfide in contemporanea, Sant'Elena-Atletico Cagliari e Vecchio Borgo-Selargius, e sabato 12 dicembre il CUS chiude il ciclo con la Ferrini a Sa Duchessa.

Il ritorno rimette in fila le stesse partite con qualche appuntamento particolare. Il campionato riprende mercoledì 6 gennaio, giorno dell'Epifania e unico turno infrasettimanale della stagione, e riparte proprio con un derby: Sant'Elena-Selargius. L'ultima giornata, domenica 25 aprile, è invece Selargius-Ferrini: il girone si apre e si chiude con le squadre della cintura urbana di fronte.

Una nota sui campi: dentro Cagliari giocano per ora soltanto la Ferrini, al "Piero Polese" di viale Marconi, e il CUS, a Sa Duchessa in via Is Mirrionis. L'Atletico Cagliari è di casa a Villa San Pietro — stesso impianto dell'Accademia Sulcitana - e il Vecchio Borgo Sant'Elia al "Bellavista" di Sinnai.

Per il resto il girone A segue lo schema del calendario regionale: trenta giornate, sette turni al sabato — 26 settembre, 24 ottobre, 14 novembre e 12 dicembre all'andata, 23 gennaio, 20 febbraio e 13 marzo al ritorno — e due pause, quella di Natale, che lascia libere le domeniche del 27 dicembre e del 3 gennaio, e quella di primavera, con i fine settimana del 21 e del 28 marzo (Pasqua) senza gare. Si gioca alle 16 fino al 18 ottobre, alle 15 dal 24 ottobre al 13 marzo, poi di nuovo alle 16 dal 4 aprile.

Il girone B, tutto centro-nord, ha lo stesso impianto ma sabati diversi: 19 settembre, 10 ottobre, 7 novembre e 5 dicembre all'andata, 30 gennaio, 27 febbraio e 3 aprile al ritorno. Anche lì si comincia il 13 settembre e si chiude il 25 aprile, con lo stesso turno dell'Epifania in mezzo alla settimana. Curiosità: Macomer e Macomerese condividono lo stadio "Scalarba", e il loro derby cade alla quattordicesima, domenica 13 dicembre, con ritorno il 18 aprile.

La prima giornata del girone B — domenica 13 settembre, ore 16: Arzachena-Macomerese; Bosa-Buddusò; Campanedda-Ovodda; Coghinas-Castelsardo; Macomer-Fonni; Montealma-Thiesi; Ozierese 1926-Li Punti; San Giorgio Perfugas-Luogosanto.

I quindici derby cagliaritani — 13 settembre Selargius-Sant'Elena; 20 settembre Ferrini-Vecchio Borgo; 26 settembre CUS-Sant'Elena; 4 ottobre Atletico Cagliari-Selargius; 11 ottobre Vecchio Borgo-Sant'Elena; 18 ottobre Atletico Cagliari-Vecchio Borgo; 24 ottobre CUS-Atletico Cagliari e Ferrini-Sant'Elena; 1 novembre Atletico Cagliari-Ferrini; 14 novembre Selargius-CUS; 29 novembre CUS-Vecchio Borgo; 6 dicembre Sant'Elena-Atletico Cagliari e Vecchio Borgo-Selargius; 12 dicembre CUS-Ferrini; 20 dicembre Ferrini-Selargius. I ritorni si giocano rispettivamente il 6, 10, 17, 23 e 31 gennaio, il 7, 14 e 20 febbraio, il 7 marzo, il 4 e l'11 aprile, il 18 e il 25 aprile.

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