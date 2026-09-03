Dopo l'esordio vincente in Coppa Italia a Budoni, il Latte Dolce si presenta per il debutto in campionato, sabato sul campo della neopromossa Ossese.

Il tecnico Michele Fini è fiducioso: "Ci stiamo preparando bene, come dico sempre in settimana si deve lavorare forte per fare poi una buona prestazione il giorno della partita".

Per l'allenatore biancoceleste sarà una partita insidiosa: "Sicuramente troveremo una squadra con tanto entusiasmo perché è la prima volta che gioca in serie D e ci tiene a fare bene davanti al pubblico di casa. Ci aspetta una gara difficile, complicata, in cui bisognerà stare dentro la partita per tutti i 90 minuti".

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