Dopo l’amarezza post retrocessione dal torneo di Promozione, la Freccia Parte Montis riparte con grande entusiasmo in vista del girone B di Prima Categoria. La compagine mogorese, che qualche giorno fa ha iniziato la preparazione pre-campionato, ha ufficializzato gli acquisti in vista della prossima stagione, che scatterà il prossimo 27 settembre. Nello specifico, arrivano nel Parte Montis Mattia Cinus (classe 2004), dal Gonnosfanadiga, Lorenzo Sanna (classe 2006), centrocampista dalla Gialeto, Luigi Mulvoni (del 2004), dal Segariu, Marco Sitzia (del 2006), portiere dal Furtei, Giaime Cordesso (del 2006), dal Selargius, Gabriele Sperandio (anche lui del 2006) in arrivo dall’Arborea, Alessio Atzori (2004), dal Marrubiu, e Mattia Scanu (2003) da Silì. Inoltre, in vista della stagione 2026/2027, il confermato mister Giancarlo Boi potrà contare anche sull’apporto dei confermati Cristian Cruccas (capitano), Matteo Mandis, Mattia Muru, Stefano Biancu, Andrea Girseni (nella scorsa stagione miglior giocatore del Girone A di Promozione), Emanuele Cau, Mattia Vargiu, Thomas Atzori, Nicolò Uliana, Michele Cau, Francesco Foddis, Giacomo Melis, Federico Incani, Federico Frau, Alessandro Marongiu, Fabio Sardo, Alessandro Loru e Stefano Maccioni. Infine, i giovani Edoardo Maccioni, Tiziano Margiani, Cristian Maccioni, Jacopo Troncia, Andrea e Daniele Ghiani. “Ripartiamo con un buon gruppo – commenta Boi – sempre molto giovane, soprattutto dopo gli innesti che abbiamo effettuato in estate. Sono contento dei volti nuovi perché hanno voglia di ben figurare e si stanno integrando bene con il gruppo storico. Non pensiamo ad obiettivi specifici, puntiamo a dare il massimo, domenica dopo domenica, senza pensare alla classifica. A febbraio poi vedremo per cosa dovremo lottare”.

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