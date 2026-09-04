Il primo turno della Coppa Italia Regionale di Eccellenza si chiude tra domani e domenica con le sette gare di ritorno. Ad aprire il programma sono i due anticipi del sabato, mentre le restanti cinque sfide si giocheranno tutte domenica pomeriggio.

Il primo anticipo è quello del comunale "P. Sau" di Usini, dove alle 18 l'Usinese riceve l'Alghero: i giallorossi si presentano forti del 6-0 dell'andata e hanno il compito quasi solo formale di gestire il vantaggio, mentre ai padroni di casa servirebbe un'impresa. Mezz'ora prima, alle 17:30, lo stadio comunale di Villacidro ospita l'altro anticipo, tra Villacidrese e Terralba Francesco Bellu. I padroni di casa difendono il 2-0 maturato in trasferta all'andata.

Domenica 6 settembre si gioca tutto in contemporanea alle 17, con cinque sfide che si annunciano molto più aperte.

Al "Lixius" il Lanusei 1987 attende il Calcio Tortolì nel derby ogliastrino: il 4-4 dell'andata ha lasciato ogni scenario possibile e il ritorno promette lo stesso spettacolo.

Al Monteponi l'Iglesias ospita il Villasimius con tre reti di vantaggio: la gara di andata, terminata 1-1 sul campo, è stata omologata sullo 0-3 a tavolino in favore dei rossoblù dopo l'accoglimento del reclamo presentato dalla società mineraria. Gli ospiti dovranno ribaltare un passivo pesante e lo faranno senza Nicola Serra, al centro della vicenda e appesantito da un'ulteriore giornata di squalifica.

Al comunale "Chicchito Chessa" il Bonorva 1960 riceve l'Atletico Uri e allo stadio "Buoncammino" il Santa Teresa Gallura affronta l'Ilvamaddalena 1903: sono i due confronti più incerti del turno, entrambi rimasti in perfetta parità dopo l'1-1 dell'andata, con il fattore campo che passa ora dall'altra parte.

Chiude il quadro il "Maristiai" di Gavoi, dove il Taloro ospita la Nuorese: i nuoresi hanno vinto 2-0 all'andata e difendono un margine solido, ma i padroni di casa hanno novanta minuti davanti al proprio pubblico per rimettere in discussione il passaggio del turno.

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