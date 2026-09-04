Nuovo innesto nel reparto esterni del Cus Cagliari. La società rossoblù ha raggiunto l’accordo con Anna Baraldi, play/guardia classe 2002, che dopo diversi anni trascorsi negli Stati Uniti torna in Italia per affrontare il campionato di Serie A2.

Originaria del litorale laziale, Baraldi ha mosso i primi passi nel minibasket del Santa Marinella, completando il percorso giovanile con la società e affacciandosi già a 16 anni alla Serie B. Poi il trasferimento negli USA, in North Carolina, dove ha frequentato la Grace Christian School prima di proseguire il percorso universitario alla Wingate University, con cui ha conseguito il Bachelor's Degree, e alla Gardner-Webb University, dove ha completato il Master giocando in NCAA Division 1.

«Non avendo conoscenze di questo campionato mi sono affidata alle parole del mio procuratore e del dirigente Mauro Mannoni riguardo al nuovo progetto per questa stagione», racconta la giocatrice, «in da subito ho percepito professionalità ed entusiasmo da parte dello staff, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».

Il passaggio dal basket statunitense a quello italiano rappresenterà anche una nuova fase di adattamento. «Dall’esperienza in America mi porto dietro una forte work ethic, tecnica e conoscenza del gioco. Mi dovrò sicuramente adattare al nuovo sistema di gioco e all’arbitraggio», aggiunge Baraldi.

© Riproduzione riservata