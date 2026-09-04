A Grosseto per capire se la Torres può recitare da subito un ruolo da squadra da playoff. Domenica alle 15 seconda trasferta in Toscana per la squadra sassarese, rigenerata psicologicamente dalla vittoria sulla Sambenedettese ma non ancora risanata da infortuni e acciacchi che oltre a Sorrentino, Scaringi e Lunghi tengono in dubbio altri due-tre giocatori.

Il morale del neopromosso Grosseto è ancora più alto: 4 punti dopo due giornate, uno ottenuto col pareggio contro la corazzata Spezia, e tre con il colpaccio sul campo dell'Ostiamare. Il tecnico Alfonso Greco presenta così l'avversaria: «Affrontiamo una formazione che sta bene, frizzante, giovane, che corre tanissimo. Sarà una gara di tanti duelli uno contro uno».

E poi c'è il valore aggiunto rappresentato dal tecnico Paolo Indiani: ben 12 promozioni in carriera che dicono tanto sulle qualità dell'allenatore. «Lo stimo tantissimo e lo dico a ragion veduta visto che è stato anche mio allenatore».

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