Andrea Meloni non è più presidente della Asd Carbonia calcio, società che ha militato in Eccellenza ma che non si è iscritta al campionato per problemi finanziari. Dal 5 agosto 2026 Andrea Meloni non è più dunque il presidente. Ha revocato il suo vincolo associativo ma la vicenda potrebbe assumere una piega giudiziaria. La società informa infatti di "aver già conferito appositi mandati a professionisti del settore legale ed economico per verificare i motivi del dissesto economico, al fine di tutelare il patrimonio associativo; i medesimi provvederanno a notiziare la Procura della Repubblica a tutela delle condotte, da chiunque portate in passato, che hanno creato numerosi ed ingiusti danni alla Società, ai ragazzi, agli atleti". Il comunicato anticipa che è già avvenuta la nomina del nuovo Presidente. Nel frattempo, al posto della ASD Carbonia Calcio, è sorto il Carbonia 1939.

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