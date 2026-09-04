Coppa Italia Promozione, il ritorno si apre a PerfugasChiusura del turno martedì a Macomer
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Il primo turno della Coppa Italia Regionale di Promozione va in archivio con le gare di ritorno in programma tra sabato 5 e martedì 8 settembre. Allo stadio "Badu e Linos" di Perfugas si gioca domani alle 18, con il San Giorgio Perfugas chiamato a ribaltare il 3-2 subìto all'andata dal Montealma.
Il grosso del programma si concentra domenica. Alle 17 l'Accademia Sulcitana ospita a Villa San Pietro l'Uta, che all'andata si è imposta 3-0, mentre allo stadio comunale di Masainas l'Atletico Masainas difende il 2-3 conquistato in trasferta contro l'Antiochense. Sempre alle 17 il Castiadas riceve al comunale "L'Annunziata" il Cannonau Jerzu dopo lo 0-0 dell'andata, uno dei confronti più equilibrati del turno, e l'Arborea attende al "Ginetto Neri" l'Arbus Guspini Costa Verde forte del 2-0 dell'andata.
Nel derby cagliaritano tra Ferrini Cagliari e Cus Cagliari cambia il terreno di gioco: la gara si disputerà al comunale "Mulinu Becciu" di Cagliari, alle 17. I padroni di casa partono dal 4-1 dell'andata. Alle 18, invece, il Samugheo riceve al "Paules" la Tharros potendo contare sul 2-0 dell'andata, mentre il Vecchio Borgo Sant'Elia affronta il Selargius al comunale "Bellavista" di Sinnai, sempre alle 18, dovendo recuperare l'1-0 subìto all'andata.
Al nord il programma domenicale prevede alle 17 l'Arzachena contro il Luogosanto allo stadio "Pirina", dopo il 2-2 dell'andata, e il Campanedda contro il Li Punti Calcio, con i padroni di casa avanti di una rete grazie all'1-0 dell'andata. Alle 18, allo stadio comunale di Castelsardo, i padroni di casa ricevono il Coghinas forte dell'1-0 dell'andata. Alle 17, infine, il Thiesi ospita il Bosa con il compito di rimontare l'1-0 dell'andata, ma senza il tecnico Giovanni Maria Rassu e il difensore Fabio Puledda, entrambi squalificati per una giornata.
Completano il quadro della domenica, alle 17, l'Ovodda contro il Fonni, chiamati a sciogliere il nodo dopo lo 0-0 dell'andata.
Il turno si chiuderà martedì 8 settembre allo stadio "Scalarba" di Macomer, dove alle 20 il Macomer riceve la Macomerese nel derby più atteso.
Tra gli indisponibili per squalifica, oltre ai due tesserati del Thiesi, figurano Giorgio Madeddu dell'Antiochense, Dennis Mantega del Castiadas 1973 ed Emiliano Fernandez del Samugheo, tutti fermati per una gara effettiva.