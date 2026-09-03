Una guida d’esperienza per il CMB Porto Torres. Dopo la promozione conquistata sotto la guida di Claudio Cau, il club turritano ha scelto di affidare la panchina a Pietro Carlini, che sarà il capo allenatore nel prossimo campionato di Serie C.

Allenatore nazionale, Carlini vanta un curriculum maturato tra campionati maschili e femminili e diversi livelli della pallacanestro italiana. È stato assistant coach in Serie A2 maschile con la Dinamo Sassari e ha guidato da capo allenatore Esperia, Sant’Orsola Sassari e Oristano tra B2 e C1, oltre alla Mercede Alghero in A1 femminile.

Nell’ultima stagione ha invece fatto parte dello staff della Dinamo Women, ricoprendo il ruolo di assistente di Paolo Citrini nell’ultima annata del club sassarese in Serie A1.

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