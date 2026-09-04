Due società partiranno con un handicap in classifica nel prossimo campionato. È la conseguenza delle decisioni del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna, che ha chiuso i procedimenti aperti dalla Procura Federale nei confronti del Li Punti e del Tharros: due punti di penalizzazione ai primi, uno ai secondi, in entrambi i casi da scontarsi nel campionato di competenza.

Il caso più pesante è quello del Li Punti, finito sotto accusa per non aver pagato entro i termini previsti le somme riconosciute a due calciatori dal collegio arbitrale L.N.D. – A.I.C. La difesa aveva chiesto di contenere al minimo le sanzioni, allegando le quietanze liberatorie firmate dai due tesserati, ma il Tribunale ha ritenuto "prive di pregio" le richieste relative alla lieve entità dei fatti e alle attenuanti, tenuto conto del ritardo nel pagamento e dei precedenti inadempimenti della società già giudicati dallo stesso organo. Alla società, oltre ai due punti di penalizzazione, sono stati inflitti 700 euro di ammenda, mentre all'ex presidente Salvatore Virdis sono stati comminati sette mesi di inibizione.

Analoga la vicenda del Tharros, chiamato a rispondere del mancato pagamento, sempre nei termini previsti, di quanto riconosciuto a un calciatore da un lodo dello stesso collegio arbitrale. In questo caso, si legge nel comunicato, il deferito non si è presentato né ha depositato memorie difensive: il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità e ha accolto le richieste della Procura, disponendo un punto di penalizzazione e 600 euro di ammenda per la società e sei mesi di inibizione per l'ex presidente Marco Lilliu.

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