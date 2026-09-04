Eccellenza, si parte di sabato 12 settembreOtto turni pomeridiani, l'Epifania in mezzo alla settimana, si chiude il 25 aprile
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Trenta giornate, sedici squadre in un girone unico e un calendario che rompe subito l'abitudine della domenica: il via è sabato 12 settembre alle 16, e il sabato tornerà altre sette volte lungo la stagione. Cinque all'andata (prima giornata, poi il 3 ottobre, il 31 ottobre, il 21 novembre e il 19 dicembre), tre al ritorno (16 gennaio, 6 febbraio, 6 marzo). L'unico turno infrasettimanale cade il 6 gennaio, mercoledì dell'Epifania alle 15: è la prima di ritorno, e riapre il campionato dopo la sosta natalizia, che lascia libere le domeniche del 27 dicembre e del 3 gennaio. L'altra pausa arriva a primavera: dopo il turno del 14 marzo si torna in campo solo il 4 aprile, con i due fine settimana del 21 e del 28 marzo — quest'ultimo è quello di Pasqua — senza gare. Per il resto si gioca tutte le settimane, e si chiude domenica 25 aprile.
Gli orari seguono il calendario solare: si gioca alle 16 fino al 18 ottobre, poi alle 15 fino al 14 marzo, di nuovo alle 16 dal 4 aprile in avanti.
La prima giornata mette subito in fila due partite che valgono più di tre punti. A Bonorva arriva la Villacidrese: è la rivincita dello spareggio promozione, quello deciso dal gol di Saba all'8' del primo supplementare, con la beffa del ripescaggio che ha poi rimesso in Eccellenza anche i vinti. E al Monteponi l'Iglesias ospita l'Ilvamaddalena: insieme mettono in campo trentasette stagioni di quarta serie, ventitré i sardi con la vecchia Monteponi e quattordici i galluresi. Debutto in trasferta per le altre due neopromosse: l'Usinese va a Tempio, il Terralba a Gavoi. Completano il quadro Atletico Uri-Calangianus, Tortolì-Alghero, Santa Teresa-Nuorese e Villasimius-Lanusei.
I confronti fra le piazze più titolate sono spalmati con una certa generosità sull'intera stagione. Il derby gallurese Calangianus-Tempio è alla tredicesima, domenica 6 dicembre, con ritorno l'11 aprile. Tempio-Alghero è alla terza, il 27 settembre, e ritorna il 16 gennaio; Alghero-Iglesias alla quarta, sabato 3 ottobre; Nuorese-Alghero alla undicesima, sabato 21 novembre. Il derby d'Ogliastra fra Tortolì e Lanusei è alla decima, il 15 novembre, con ritorno sabato 6 marzo. Tempio-Nuorese, il confronto fra le due piazze con più stagioni fra i professionisti, arriva tardi: quattordicesima, 13 dicembre, ritorno il 18 aprile.
Il finale, però, è quello che pesa di più. L'ultima giornata, il 25 aprile, propone Tempio-Ilvamaddalena e Iglesias-Nuorese: nel giorno in cui si tirano le somme si affrontano quattro delle piazze con il passato più pesante del girone. Nello stesso turno Bonorva-Usinese mette di fronte due delle tre neopromosse.
La prima giornata — sabato 12 settembre, ore 16
Atletico Uri-Calangianus; Bonorva-Villacidrese; Tortolì-Alghero; Iglesias-Ilvamaddalena; Santa Teresa-Nuorese; Taloro Gavoi-Terralba; Tempio-Usinese; Villasimius-Lanusei.
Turni al sabato — Andata: 1ª (12 settembre), 4ª (3 ottobre), 8ª (31 ottobre), 11ª (21 novembre), 15ª (19 dicembre). Ritorno: 3ª (16 gennaio), 6ª (6 febbraio), 10ª (6 marzo).
Turno infrasettimanale — Mercoledì 6 gennaio, prima giornata di ritorno, ore 15.
Soste — Natale: dopo il 19 dicembre si torna in campo il 6 gennaio (libere le domeniche del 27 dicembre e del 3 gennaio). Primavera: dopo il 14 marzo si riprende il 4 aprile (libere quelle del 21 e del 28 marzo, Pasqua).