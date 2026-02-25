Colpo esterno del Coghinas Calcio che, nel recupero della 24ª giornata del girone B di Promozione, espugna il campo dell’Atletico Bono grazie a una rete di Predrag Radovanovic.

Una partita combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Nella ripresa, al 12’ l'episodio decisivo con Radovanovic, bravo a concretizzare l’occasione che ha rotto l’equilibrio su assist di Ruiu.

Si interrompe così la striscia positiva della formazione allenata da Celestino Ciarolu, che si ferma dopo due vittorie consecutive.

Tre punti d’oro per il Coghinas, che centra il sesto risultato utile consecutivo e rafforza la propria posizione in classifica.

Recuperata anche Uta-Tonara, 24esima del girone A: l’Uta si è imposto per 2-1 in una partita combattuta fino all’ultimo minuto.

Il match si è sbloccato nella ripresa: al 12’ del secondo tempo Mila ha trasformato un calcio di rigore, portando in vantaggio l’Uta. Solo quattro minuti dopo, Carrus ha raddoppiato per i padroni di casa, siglando il 2-0. Il Tonara ha accorciato le distanze al 49’ con Noli, ma non è riuscito a trovare il pareggio, lasciando i tre punti all’Uta.

