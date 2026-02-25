Si sono chiusi in parità i due recuperi del Girone B di Prima Categoria. La capolista Masainas frena in casa contro la Verde Isola. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 2’ della ripresa con una conclusione precisa di Achenza dalla destra. La risposta dei carlofortini non si è fatta attendere: sette minuti più tardi, Curreli ha siglato il pareggio su punizione, infilando la palla sotto l’incrocio dei pali. Con questo risultato, il Masainas si porta a cinque punti di vantaggio sull’Arbus,.

Nella sfida tra Isili e Virtus Furtei, quarta e quinta forza del torneo, il risultato finale è stato di 0-0.

I risultati di oggi confermano l’intensità della lotta in tutte le zone della classifica e mantengono alta la suspense per le prossime giornate di campionato.

