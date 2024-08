Il Castiadas (Promozione) continua a fare shopping in vista del prossimo campionato.

Il vice presidente Matteo Frau annuncia gli ingaggi di Massimo Taricco, classe 2006, figlio d’arte (il padre Mauricio Ricardo ha indossato le maglie di Tottenham e West Ham oltre ad aver giocato in Sardegna con Villasimius e proprio Castiadas), Matteo Diomedei, ex Tharros, Selargius e Cus Cagliari, Francesco Marongiu (2006), con esperienze con Ferrini Cagliari, Atletico Cagliari, Seulo e Arbus, Kirbi Coen, ex Villasimius e Carbonia.

Ancora alla corte di Guido Fenza arrivano Simone Tronci (2006), ex Muravera, Federico Furci (2007), proveniente dalle giovanili del Muravera, l’argentino Lautaro Altobelli, ex All Boys (Primavera) e Deportivo Riestra, e Alessandro Luciano (ex Iglesias, Andromeda e Guspini).

