25 settembre 2025 alle 16:32aggiornato il 25 settembre 2025 alle 16:33
Promozione, il Castelsardo acquista il centrocampista GrigorasDinamico, tecnico e con visione di gioco
Nuovo acquisto del Castelsardo. La società ha raggiunto l'accordo col centrocampista Andrea Grigoras, classe 2001.
Proveniente dalla Virtus Foligno, porta con sé un bagaglio di esperienza importante: ha giocato in Serie D con il Bastia e negli Stati Uniti con il Missouri Valley College.
È definito un centrocampista dinamico, tecnico e con visione di gioco. Si dice pronto a mettere le sue qualità al servizio della squadra e dei colori rossoblù.
