Nuovo acquisto del Castelsardo. La società ha raggiunto l'accordo col centrocampista Andrea Grigoras, classe 2001.

Proveniente dalla Virtus Foligno, porta con sé un bagaglio di esperienza importante: ha giocato in Serie D con il Bastia e negli Stati Uniti con il Missouri Valley College.

È definito un centrocampista dinamico, tecnico e con visione di gioco. Si dice pronto a mettere le sue qualità al servizio della squadra e dei colori rossoblù.

