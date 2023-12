Nel girone B di Promozione è sempre la Nuorese a guardare le altre squadre dall’altro verso il basso. Venerdì scorso la formazione barbaricina ha pareggiato contro il Sennori, in quello che si annunciava l’incontro di cartello. In seconda posizione adesso c’è l’Usinese con un solo punto di ritardo dalla vetta. I rossoblù si sono imposti sul campo dell’Ovodda. Il Sennori è terzo a meno due.

«Una partita ben giocata sotto il punto di vista del palleggio», dice il capitano della Nuorese, Fabio Cocco. Aggiungendo: «Abbiamo sfidato un avversario ordinato che però ci ha messo in difficoltà poche volte. Dal nostro canto, abbiamo creato diverse palle gol per poter far loro male e vincere sia nel primo che nel secondo tempo. Purtroppo, non ci siamo riusciti. Abbiamo portato a casa comunque un ottimo punto su un campo che sarà difficile per tutti. Il Sennori ha dimostrato di poter competere sino alla fine per la vittoria».

Le concorrenti per l’Eccellenza? «Mi ha impressionato l’Usinese che dispone di giocatori di categoria superiore, squadra fisica ed esperta. Una delle accreditate maggiori al successo finale. Guidata da un allenatore che tra l’altro conoscono molto bene, Giuliano Robbi, esperto della categoria. È un campionato molto livellato e complicato. Mi ha stupito la classifica del Bonorva che ha dei giocatori importanti molto forti ma ha perso qualche punto e poteva forse fare meglio. Ci sono tante compagini ostiche come il Tuttavista e anche l’Ovodda».

La Nuorese dopo una partenza a rilento ha schiacciato il piede sull’acceleratore. «Non è stato facile adattarsi a questo torneo», continua Cocco. «La nostra chiave è stata quella di trovare la solidità difensiva soprattutto grazie al recupero di Emerson che ci ha trasmesso tutta la sua esperienza e la sua qualità. Lotteremo sino alla fine. Ci tengo a ringraziare la società che non ci sta facendo mancare nulla. Ha rimesso in piedi una situazione che dopo la retrocessione poteva essere tragica. Intende riportare la nuorese nei palcoscenici che le competono».

Venerdì hanno ottenuto punti pesanti Alghero, Macomerese e Siniscola.

Antonio Serreli

© Riproduzione riservata