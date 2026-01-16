Promozione girone B, tre anticipi aprono la seconda giornata di ritornoIl Bonorva va a caccia di punti preziosi per consolidare la seconda posizione
Si giocano domani tre anticipi del girone B del campionato di Promozione, validi per la seconda giornata di ritorno. Il programma prevede, alle ore 15, la sfida Bonorva–Stintino, alle 15.30 Macomerese–Ozierese e alle 16 Arzachena–Thiesi, che si disputerà sul campo di Telti.
Il Bonorva va a caccia di punti preziosi per consolidare la seconda posizione, obiettivo condiviso anche dall’Ozierese: le due formazioni sono infatti appaiate in classifica. Lo Stintino, che naviga nelle zone basse, è pronto a vendere cara la pelle. La Macomerese, quinta forza del campionato, punta ad accorciare le distanze dalle posizioni di vertice, mentre Arzachena e Thiesi cercheranno l’intera posta in palio per avvicinarsi alla parte nobile della classifica.
Il quadro della giornata si completerà domani alle ore 15 con le restanti gare. Spicca Coghinas–Alghero, con i giallorossi lanciati verso la diciannovesima vittoria su altrettante partite. In programma anche Bosa–Tuttavista, Campanedda–San Giorgio Perfugas, Castelsardo–Li Punti, Luogosanto–Atletico Bono e Usinese–Ghilarza.