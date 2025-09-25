Promozione, Girone B, terza giornata (posticipo): l’Alghero cala il tris e travolge la MacomereseLa squadra giallorossa domina il match sin dalle prime battute
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’Alghero centra la terza vittoria consecutiva e lo fa con una prestazione maiuscola, imponendosi con un netto 6-1 sulla Macomerese nel posticipo della terza giornata d’andata del girone B di Promozione, disputato a Thiesi.
La squadra giallorossa domina il match sin dalle prime battute: apre le marcature Carboni al 25’, raddoppia Virdis al 38’, poi nella ripresa si scatena Barboza con una doppietta (46’ e 67’), intervallata dal gol di Baraye al 52’ e dalla firma di Marras al 64’.
Per la Macomerese, rete della bandiera di Gavim all’84’.
Con questo successo, l’Alghero vola in testa alla classifica, unica squadra a punteggio pieno con 9 punti dopo tre giornate. La Macomerese resta invece ferma a quota 4.