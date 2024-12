Il Buddusò travolge per 7-1 lo Stintino è continua in solitudine la corsa in vetta al girone B della Promozione.

Il Bonorva piega il Bono per 3-2 e resta secondo a cinque punti di distacco dal Buddusò. Il Coghinas vince per 1-0 a Castelsardo e rimane al terzo posto: il distacco dalla capolista si mantiene a sei punti.

Vittorie del Bosa (4-1 all'Abbasanta), dell'Usinese (3-0 all'Ovodda), del Tuttavista (3-2 al Sennori), dell'Arzachena (3-0 a Siniscola), del Tonara (1-0 al Luogosanto) e del Lanteri (1-0 a Macomer).

