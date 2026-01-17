i risultati
17 gennaio 2026 alle 19:46
Promozione girone B: goleada del Bonorva, vincono Arzachena e OziereseGli anticipi del sabato pomeriggio confermano le attese: vincono le seconde in classifica, Arzachena quarto
Nessuna sorpresa negli anticipi del girone B della Promozione. L'Ozierese ha vinto per 1-0 sul campo della Macomerese, confermandosi al secondo posto assieme al Bonorva che, sempre questo pomeriggio, ha inflitto un pesante 5-1 allo Stintino.
Successo anche dell'Arzachena ai danni del Thiesi, battuto per 3-2. L'Arzachena tocca così quota 30 in classifica. Il Thiesi resta a 26 punti.
