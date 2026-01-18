Promozione girone B, Alghero travolgente: ok Usinese e LuogosantoGli algheresi calano il poker contro il Coghinas
Dopo i tre anticipi di ieri si è completata oggi la seconda giornata di ritorno del girone B di Promozione. Fa davvero paura l’Alghero, che travolge 4-0 il Coghinas cogliendo la diciannovesima vittoria su altrettante gare. Numeri da record per la squadra di Mauro Giorico.
L’Usinese supera 2-1 il Ghilarza e si riporta a un punto dalla coppia di seconda posizione, composta da Bonorva e Ozierese, entrambe scese in campo ieri.
Il Luogosanto piega 4-2 l’Atletico Bono e si issa da solo al quinto posto. Successo 3-1 del Bosa sulla cenerentola Tuttavista, mentre il Castelsardo batte 3-1 il Li Punti e si porta fuori dalla zona rossa.
Importante anche la vittoria di misura del Campanedda sul San Giorgio Perfugas, 1-0.