L’Alghero, già promosso in Eccellenza, non fa sconti e continua a dominare il girone B di Promozione. Nell’anticipo della trentesima giornata, la formazione guidata da Mauro Giorico travolge in trasferta l’Usinese con un netto 3-0, confermando una stagione semplicemente straordinaria.

Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso senza reti, gli algheresi cambiano marcia nella ripresa. A sbloccare il match è Barboza, seguito dal raddoppio firmato da Scognamillo. Nel finale è Baraye a chiudere definitivamente i conti.

Con questi tre punti, l’Alghero sale a quota 84, aggiornando numeri impressionanti: 27esima vittoria stagionale e appena tre pareggi concessi, a testimonianza di un dominio assoluto.

Il quadro della giornata si completerà domani alle 16. Il Bonorva, ormai vicino alla conquista del secondo posto con un margine di nove punti sulla terza, ospita il Coghinas, attualmente appaiato in quarta posizione proprio con l’Usinese.

Ad Arzachena, al “Biagio Pirina”, arriva l’Ozierese, terza forza del campionato. Gli smeraldini, distanti cinque punti dalla zona playoff, si giocano una delle ultime occasioni per rientrare in corsa. Il Luogosanto, sesto e appena fuori dalla zona spareggi, affronta invece il già retrocesso Tuttavista.

In coda, riflettori puntati sugli scontri diretti che potrebbero risultare decisivi per la salvezza: Castelsardo-Bosa, San Giorgio Perfugas-Li Punti e Atletico Bono-Stintino. Completano il programma Ghilarza-Thiesi e Campanedda-Macomerese, in programma nella borgata sassarese.

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