Rugby Serie A, l'Amatori Alghero centra il bonus a LeccoIl XV algherese vince 41-34 nel match valido per la 16esima giornata del girone 2
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L'Amatori Alghero vince 41-34 a Lecco e conquista anche il punto bonus nel match valido per la 16esima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A di rugby.
Lecco-Amatori Alghero 34-41.
Lecco: Messa (70' Meisner), Alippi, Mauri, Crimella, Castelletti (15' Travaglini), Coppo Martino (69' Bailey), Piccoli, Cattaneo, Aguiar, Colombo (66' Fumagalli), Maspero (76' Turco), Valentini, Moroni (61' Butskhrikidze), Vacirca (61' Gianola), De Sarro (50' Gaddi). Coach Damiani.
Amatori Alghero: Russo, Navarro, Delrio, Deligios, May, Anversa (74' Serra), Tancredi, Canulli, Lenoci, Shelqeti, Cincotto, D’Ambola, Muciaccia (67' Kone), Marchetto (48' Wright), Garziera. A disposizione Bombagli, Peana, Pirisi, Fiorino. Coach Marco Anversa.
Arbitro: Antonio Santocono di Ragusa.
Punti: 1' cp Anversa; 5' cp Anversa; 7' meta Alippi; 17' cp Coppo; 24' m. Valentini, trasf. Coppo; 26' cp Anversa; 33' m. Moroni, trasf. Coppo; 35' cp Anversa; 39' m. Aguiar, trasf. Coppo; 40' m. Deligios trasf. Anversa; 43' m. Lenoci, trasf. Anversa; 47' m. Alippi; 63' m. Lenoci, trasf. Anversa; 67' m. Navarro; 74' cp Anversa.