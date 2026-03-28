Preziosissima vittoria del Latte Dolce nell’anticipo della 29ª giornata del campionato di Serie D, girone GTre punti pesantissimi per la formazione sassarese, che conquista una vittoria fondamentale in chiave salvezza
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Importante successo per il Latte Dolce che, al “Campo Principale” di Sassari, si aggiudica lo scontro diretto contro l’Anzio grazie a una rete decisiva di Tokic al 12' della ripresa su assist di Bouabre. Tre punti pesantissimi per la formazione sassarese, che conquista una vittoria fondamentale in chiave salvezza.
I biancocelesti salgono così a quota 37 punti, portandosi momentaneamente fuori dalla zona playout e lasciando i laziali fermi a 34. Un risultato che dà ossigeno alla classifica e morale alla squadra, tornata al successo davanti al proprio pubblico dopo quasi tre mesi: l’ultima vittoria interna risaliva infatti al 4 gennaio, quando il Latte Dolce superò di misura la Costa Orientale Sarda nella prima giornata di ritorno.
Per l’Anzio, invece, si interrompe una serie di quattro pareggi consecutivi, proprio nello scontro diretto che poteva rilanciare le ambizioni dei laziali.
Nell’altro anticipo di giornata, vittoria esterna per l’Atletico Lodigiani che supera l’Albalonga per 2-0 grazie alle reti di Voncina e Iuliano.
Il programma della 29ª giornata prosegue domani con le altre squadre sarde in campo. Al Comunale “Lixius” di Lanusei (ore 14), la Costa Orientale Sarda ospiterà la Nocerina in una sfida delicata. Alle ore 15, invece, occhi puntati sul derby tra Monastir e Olbia, mentre il Budoni sarà impegnato in trasferta sul campo del Cassino.