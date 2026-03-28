“Taste of Sardinia” conquista Londra con i sapori della Sardegna. Protagonisti dell’esclusiva esperienza culinaria, andata in scena all’Harry’s Bar, gli Executive Chef dell’Hotel Cala di Volpe, Maurizio Locatelli e Michele Bacciu, autori di un menù ispirato ai sapori autentici dell’Isola.

Dal 24 al 26 marzo il famoso private members club e simbolo dell’eleganza londinese ha ospitato una nuova edizione di “Taste of Sardinia”, il progetto internazionale nato per portare l’eccellenza gastronomica sarda nel mondo. Nel menu piatti che hanno dato vita a un raffinato viaggio nella tradizione, tra veli di tonno marinati in salsa di soia e zenzero, appena scottati con olio extravergine d’oliva e completati da semi di sesamo tostati, e filetti di triglia in crosta di erbe aromatiche mediterranee, accompagnati da salsa marinara, culurgiones ripieni di ricotta e pecorino, serviti con salsa di pomodoro arrostito e basilico fresco, e fregula tostata allo zafferano arricchita da un ragù di scorfano e dalla bottarga di muggine di Cabras, fino alla darna di branzino, accompagnata da asparagi verdi e salsa al limone e salvia, completata da carciofo alla romana e patate al rosmarino, e al dessert, un savarin agli agrumi, glassato con confettura di albicocca, servito con Chantilly alla vaniglia e frutti rossi, rifinito dal contrasto dolce e intenso dello sciroppo di amarene.

Nato inizialmente per acquisire nuovi clienti e soddisfare le richieste degli ospiti che desideravano rivivere una volta tornati a casa le esperienze culinarie dell’Hotel Cala di Volpe, “Taste of Sardinia” ha portato la brigata di cucina dell’albergo icona della Costa Smeralda da un capo all'altro del mondo. Un viaggio divulgativo, nel segno dell’esclusività e dell’eccellenza culinaria, la cui fama ha inciso sull’incremento di richieste di sperimentare all’estero la cucina “made-by-Cala di Volpe” raffinata ed esclusiva, con i suoi ingredienti legati alla longevità.

Il “Taste of Sardinia” abbraccia ogni anno nuove avventure internazionali, tanto che dal 2010 gli ambasciatori dell’eccellenza gastronomica dell’Hotel Cala di Volpe hanno realizzato esperienze su misura a Londra, New York, Miami, Palm Beach, Bahamas, Courchevel, Nizza, Doha, Abu Dhabi, Il Cairo, Riyadh, Mosca, Baku e Almaty.

© Riproduzione riservata