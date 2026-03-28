Si apre con una sconfitta il cammino della rappresentativa Under 15 della Sardegna al Torneo delle Regioni, in corso di svolgimento in Puglia. Sul campo comunale “E.M. Citolo” di San Vito dei Normanni, i giovani sardi sono stati superati per 2-1 dal Veneto al termine di una gara combattuta.

L’avvio è subito in salita per la Sardegna: dopo appena 2 minuti, il Veneto passa in vantaggio grazie a Sartori, abile a finalizzare con un tiro dalla destra appena dentro l’area, sorprendendo la difesa isolana.

La formazione sarda prova a reagire e, nella ripresa, riesce a rimettere in equilibrio il match. Al 23’, infatti, arriva il pareggio: su un lancio lungo dalla metà campo, il portiere veneto sbaglia l’uscita e Lepori ne approfitta, rubando il pallone e depositandolo in rete per l’1-1.

Quando la gara sembra avviarsi verso un pareggio, al 31’ il Veneto trova il gol decisivo: cross rasoterra di Kola e inserimento vincente di Clima, che da pochi passi anticipa un difensore e firma il definitivo 2-1.

Nonostante la buona reazione nella seconda frazione, resta quindi l’amaro in bocca per l’Under 15 Sardegna, chiamata ora a rialzarsi nei prossimi impegni del girone.

Sardegna Under 15: Lai, Ibba, Piras, Cocco, Serra, Urru, Anedda, Capula, Desole, Lecca, Lepori.

A disposizione: Tavera, Donnarumma, Galzerino, Leffi, Mulas, Piras, Degortes, Gherardini, Petruso.

Nell’altra gara del girone D, larga vittoria del Friuli Venezia Giulia, che ha superato il Molise con un netto 4-0.

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