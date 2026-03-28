

Dopo la sconfitta dell’Under 15, arriva un esordio negativo anche per l’Under 17 di Omar Rivolta al Torneo delle Regioni in Puglia. Sul campo comunale “E.M. Citolo” di San Vito dei Normanni, la selezione sarda viene superata per 2-0 dal Veneto al termine di una gara combattuta, ma decisa dagli episodi.

Il match si sblocca nel finale del primo tempo: al 40’ il Veneto conquista un calcio di rigore e Sagrillo non sbaglia, spiazzando il portiere e portando in vantaggio i suoi. Nella ripresa la Sardegna prova a reagire e costruisce alcune buone occasioni. Al 19’ Arisci, ben servito in area a tu per tu con il portiere, esita al momento della conclusione permettendo alla difesa avversaria di intervenire.

Sei minuti più tardi è Piga ad andare vicino al pareggio, ma il suo colpo di testa da pochi passi viene deviato in angolo dal portiere veneto. Nel momento migliore dei sardi arriva però il raddoppio del Veneto: al 36’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, De Marchi riceve in area, si libera del marcatore e batte il portiere per il 2-0.Nel finale la Sardegna ha l’occasione per riaprire la partita, ma al 45’ Molinas fallisce un calcio di rigore, chiudendo definitivamente i conti.

Sardegna Under 17:

Avaro, Cossu, Kepych, Abo Kaff, Arbus, Arisci, Lintas, Tribuna, Garau, Molinas, Piga.

A disposizione: Pilu, Porcu, Chessa, Rotella, Leomanni, Ruggeri, Zonca, Ventricini, Stafisso.

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