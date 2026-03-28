Puntella il secondo posto nella serie A di basket in carrozzina la Dinamo Lab, che a Sorso batte nettamente Vicenza per 80-40. La squadra sassarese si prepara così al big match contro i campioni d'Italia che deciderà il primo posto, la pole position dei playoff scudetto.

Avvio subito autoritario per la formazione di Foden, pur priva per riposo del rimbalzista Mosler. Ripagano il quintetto Uras e Murakami coi canestri che danno il primo strappo alla gara e il primo quarto dice già 25-9 per i padroni di casa. Il distacco continua a crescere: +24 a metà partita e +30 alla fine del terzo periodo.

La Dinamo Lab controlla senza patemi e porta cinque giocatori in doppia cifra.

Tabellino Dinamo Lab: Marquinhos 13, Esteche 7, Ghione 10, Murakami 13, Lindblom 4, Saiid 4, Uras 10, Papi 14, Canella 2, Revuelta 2. All. Foden

© Riproduzione riservata