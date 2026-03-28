Di Stefano segna la tripletta nel primo quarto d’ora e decide la gara. La Torres batte il Livorno 3-1 e ritorna - almeno momentaneamente- fuori dalla zona playout.

Davvero poco da dire su una partita che la squadra sassarese ha affrontato con la ferocia giusta mettendo subito in crisi la penultima difesa del campionato. Al 7’ Mastinu scappa vicino alla linea sinistra e serve Sorrentino che entra in area e dal fondo mette in mezzo: sottoporta Di Stefano tocca prima di Falasco, quindi il gol è suo.

Al 14’ rinvio corto di Hamlili, recupera Luciani che offre la palla in area a sinistra per Di Stefano: diagonale perfetto. Non passano neppure due minuti ed è 3-0: cross di Zambataro da sinistra, raccoglie quasi sul fondo opposto Sala che serve dietro per Di Stefano: palla piazzata.

Nella ripresa al 60’ Dionisi astutamente si mette davanti a Nunziatini che sta rinviando in area e cade: rigore. Batte Di Carmine: Zaccago intuisce ma la palla è troppo angolata.

Al 67’ lancio per Sorrentino che scatta bene e da dietro Tosto gli tira la maglia: l’attaccante di casa cade ma l’arbitro fa proseguire. Il tecnico Greco si gioca la seconda carta del Fvs. L’arbitro fischia la punizione ma dà solo il giallo ignorando che era fallo da ultimo uomo.

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