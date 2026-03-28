Calcio, Sardegna femminile ko all’esordio: il Veneto vince 7-1La gara subito in salita per le ragazze guidate da Lello Floris
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Brutto esordio anche per la selezione femminile sarda al Torneo delle Regioni in Puglia. Al Campo Comunale “E.M. Citolo” di San Vito dei Normanni (Brindisi), la Sardegna Femminile è stata sconfitta nettamente dal Veneto con il punteggio di 7-1.
La gara si è messa subito in salita per le ragazze guidate da Lello Floris: già nel primo tempo, infatti, le venete avevano praticamente chiuso il match portandosi sul 4-0.
Formazione Sardegna: Mudadu, Avellino, Doro, Muggianu, Andrade Cabral, Manunza, Virosi, Sottile, Nolasco, Gasmi, Mallus.
A disposizione: Pinna, Atzori, Gonzalez, Podda, Careddi.
Inserita nel Girone D, la selezione sarda tornerà in campo domani alle 14, sempre al Comunale “E.M. Citolo” di San Vito dei Normanni, per affrontare il Friuli Venezia Giulia.