Ritorna in campo domani il torneo di Promozione regionale di calcio. Nella tredicesima giornata del girone di ritorno saranno grandi protagoniste, ancora una volta, le compagini dell’oristanese. Con l’arrivo dell’ora legale le partite si disputeranno a partire dalle 16.

Nel girone A la vice-capolista Terralba, dopo aver perso il primato nel turno scorso, sarà protagonista sul campo del CUS Cagliari, compagine che nella gara di andata condannò i terralbesi alla sconfitta casalinga (0-2). Per l’undici allenato da Daniele Porcu, dopo il pareggio casalingo contro l’Uta (2-2), sarà importante vincere per continuare il testa a testa con il Guspini (ora distante 1 punto) e tenere a distanza Castiadas e Villacidrese (distanti rispettivamente 2 e 3 punti).

Una mano d’aiuto, nella lotta serrata per le prime posizioni, potrebbe arrivare dalla Freccia Parte Montis che cerca punti proprio contro la Villacidrese, dopo la vittoria di 7 giorni fa nell’incrocio salvezza contro la Baunese (2-4). La compagine allenata da Giancarlo Boi, dopo aver abbandonato l’ultimo posto in classifica, punta a far punti per ridurre la distanza dalla zona playout. Tempo di derby, invece, ad Arborea. I padroni di casa, al “Gino Neri”, ospiteranno il Samugheo. La formazione guidata da Maurizio Firinu è reduce da un ottimo momento (4 vittorie di fila); discorso simile per quella di Alberto Piras che arriva dal successo casalingo contro il Tonara (1-0). Infine, chiude l’impegno della Tharros, alla ricerca di punti sul campo dell’Uta (altra compagine in grande forma).

Nel girone B, invece, il Ghilarza, sempre all’inseguimento di un posto salvezza, ospiterà il Thiesi, compagine che occupa il centro-classifica. Scontro diretto, a Castelsardo, per il Bosa. Obiettivo fare punti per allungare sulla zona “calda” della classifica.

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