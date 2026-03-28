Dopo le sconfitte rimediate da Under 17, Under 15 e selezione femminile, è l’Under 19 a tenere alto il nome della Sardegna nella prima giornata del Torneo delle Regioni in corso in Puglia. Sul campo comunale “Enzo Mario Citolo” di San Vito dei Normanni (Brindisi), la formazione guidata da Andrea Contini supera il Veneto con una preziosa rimonta, dimostrando carattere e qualità.

La gara si mette in salita proprio allo scadere del primo tempo, quando al 44’ Schenal porta in vantaggio i veneti. Un colpo che potrebbe tagliare le gambe, ma nella ripresa arriva la reazione della selezione isolana. Al 25’ Gianoli firma il gol del pareggio, riaprendo completamente la sfida, e appena quattro minuti più tardi, al 29’, Giovanni Mameli completa il sorpasso con la rete che vale il definitivo 2-1.

Una vittoria pesante, sia per la classifica sia per il morale, in una giornata complicata per le altre rappresentative sarde. Nell’altro incontro del girone D, equilibrio tra Friuli Venezia Giulia e Molise, che chiudono sullo 0-0.

Sardegna Under 19: Sanna, Abbruzzi, Carta, Findanza, Fois, Gianoli, M. Mameli, Mamia, Ornano, Puttolu, Sechi.

A disposizione: Angioni, Civile, Concu, Lambroni, G. Mameli, Coscione, J. Mameli, Orrù, Marras.

Allenatore: Andrea Contini.

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