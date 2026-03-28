Si apre con un successo pesante il programma della tredicesima giornata di ritorno del girone A di Promozione. Nell’anticipo del sabato, la capolista Guspini supera per 4-2 l’Atletico Cagliari e rafforza la propria posizione in vetta alla classifica.

La squadra guidata da Cristian Dessì risponde presente nel momento più delicato della stagione. Contro un Atletico Cagliari in grande forma e ormai vicino alla salvezza, i padroni di casa conquistano tre punti fondamentali che permettono di allungare sulle dirette inseguitrici.

In attesa delle gare di domenica, infatti, il Guspini porta a quattro le lunghezze di vantaggio sul Terralba e a sei quelle sul Castiadas, mettendo pressione alle rivali nella corsa al primo posto. Per l’Atletico Cagliari, invece, sfuma l’occasione di agganciare il Vecchio Borgo al settimo posto, ma resta comunque positivo il percorso recente della formazione di Carlo Saba.

Il turno entrerà nel vivo domenica alle ore 16, con un programma ricco di sfide decisive sia in alta classifica che in zona salvezza. Il Cus Cagliari, forte di cinque punti di margine sulla zona playout, ospita un Terralba chiamato a reagire per non perdere terreno dalla vetta. Impegno esterno anche per il Castiadas, atteso sul campo dell’Ovodda, formazione invischiata nella lotta per non retrocedere.

Trasferta insidiosa a Mogoro per la Villacidrese, quarta forza del campionato a quattro punti dalla capolista, che affronta una Freccia Parte Montis in crescita dopo aver abbandonato l’ultima posizione. A Selargius arriva il Pirri, a caccia di punti preziosi per la salvezza.

In coda riflettori puntati sullo scontro diretto tra Jerzu e Baunese, separate da appena quattro punti, mentre il Tonara, fanalino di coda, riceve il Vecchio Borgo Sant’Elia. Completano il programma della giornata le sfide tra Uta e Tharros e tra Arborea e Samugheo.

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