Si disputa domani la quarta giornata della Serie C maschile.

Ferma la C femminile, si giocherà il recupero della seconda giornata del Girone 2 tra Sporting Ct Quartu e Tc Terranova.

Ecco le partite.



Serie C maschile.

Girone 1:

Tennis Elmas-Tc Cagliari (ore 9)

Torres Tennis B-Tc Alghero

Tc Arzachena-Sporting Ct Quartu (10)

Riposa: Ct Decimomannu B.

Classifica: Sporting Ct Quartu* 6; Tc Alghero* e Ct Decimomannu B* 4; Tennis Elmas* 3; Tc Arzachena*, Torres Tennis B*** e Tc Cagliari* 0. (** due partite in meno; * una partita in meno).



Girone 2:

Ct Macomer-Tc Novelli (ore 9)

Tc70 Oristano-Tc Tempio

Ct Decimomannu A-Tc Terranova (10)

Riposa: Easy Tennis.

Classifica: Tc Terranova* e Tc Novelli* 6; Tc70 Oristano*, Ct Macomer** e Ct Decimomannu A** 3; Easy Tennis e Tc Tempio 0. (* una partita in meno).





Serie C femminile.

Girone 1:

Classifica: Quattro Mori Tennis Team e Torres Tennis 7; Accademia Tennis 6; Tc Alghero 5; Tc Ghilarza* e Tc Cagliari B* -1. (* un punto di penalizzazione).



Girone 2:

Recupero Seconda giornata:

Sporting Ct Quartu-Tc Terranova (ore 10)

Classifica: Tc Porto Torres 6; Tc Cagliari A 5; Tc Terranova* e Sporting Ct Quartu* 4; Tc Arzachena 3; Tennis Elmas 0.

