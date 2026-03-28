Tennis Serie C, la quarta giornataSi disputano domani le partite del quarto turno del massimo campionato regionale a squadre maschile e femminile
Si disputa domani la quarta giornata della Serie C maschile.
Ferma la C femminile, si giocherà il recupero della seconda giornata del Girone 2 tra Sporting Ct Quartu e Tc Terranova.
Ecco le partite.
Serie C maschile.
Girone 1:
Tennis Elmas-Tc Cagliari (ore 9)
Torres Tennis B-Tc Alghero
Tc Arzachena-Sporting Ct Quartu (10)
Riposa: Ct Decimomannu B.
Classifica: Sporting Ct Quartu* 6; Tc Alghero* e Ct Decimomannu B* 4; Tennis Elmas* 3; Tc Arzachena*, Torres Tennis B*** e Tc Cagliari* 0. (** due partite in meno; * una partita in meno).
Girone 2:
Ct Macomer-Tc Novelli (ore 9)
Tc70 Oristano-Tc Tempio
Ct Decimomannu A-Tc Terranova (10)
Riposa: Easy Tennis.
Classifica: Tc Terranova* e Tc Novelli* 6; Tc70 Oristano*, Ct Macomer** e Ct Decimomannu A** 3; Easy Tennis e Tc Tempio 0. (* una partita in meno).
Serie C femminile.
Girone 1:
Classifica: Quattro Mori Tennis Team e Torres Tennis 7; Accademia Tennis 6; Tc Alghero 5; Tc Ghilarza* e Tc Cagliari B* -1. (* un punto di penalizzazione).
Girone 2:
Recupero Seconda giornata:
Sporting Ct Quartu-Tc Terranova (ore 10)
Classifica: Tc Porto Torres 6; Tc Cagliari A 5; Tc Terranova* e Sporting Ct Quartu* 4; Tc Arzachena 3; Tennis Elmas 0.