

Bene Villacidrese, Terralba e Guspini, rallenta il Castiadas. Si è giocata oggi la seconda giornata del girone A di Promozione. La capolista Villacidrese piega 2-0 l’ostico Vecchio Borgo Sant’Elia e mantiene la vetta della classifica.

Il Terralba si aggiudica 3-1 il derby in trasferta contro l'Arborea e conserva la seconda posizione in compagnia del Guspini (una partita da recuperare), vittorioso 4-1 in casa contro l’Uta. Rallenta il Castiadas, ora a -3 dalla vetta, frenato sull’1-1 dall’ottimo Selargius, che sale al quinto posto.

In coda arriva un prezioso successo dello Jerzu, che supera 3-0 il Cus Cagliari. Boccata d’ossigeno anche per la Freccia Parte Montis, che piega 3-0 l’Ovodda. Vince 3-1 anche il Tonara contro la Tharros. Pareggi per 1-1 tra Pirri e Baunese e tra Samugheo e Atletico Cagliari.

