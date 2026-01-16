Promozione girone A: sfide delicate nella seconda giornata di ritornoTutti in campo domenica, poi martedì l’infrasettimanale
Domenica (ore 15) è in programma la seconda giornata di ritorno del girone A di Promozione. Impegno subito impegnativo per la neo capolista Villacidrese, che ospita il Vecchio Borgo Sant’Elia.
Al “Virgilio Porcu” di Selargius, alle 15.30, i granata guidati da Federico Cocco affrontano il Castiadas, secondo in classifica a un solo punto dalla vetta. Il Terralba, terzo a due lunghezze, insieme al Guspini (che ha però una partita in meno), è impegnato nel derby sul campo dell’Arborea.
Il Guspini riceve l’Uta, mentre completano il programma le sfide Pirri–Baunese, Freccia Parte Montis–Ovodda, Samugheo–Atletico Cagliari, Tonara–Tharros e Jerzu–Cus Cagliari (15.30).
Le squadre avranno poi poco tempo per rifiatare, perché martedì 21 gennaio è in programma il turno infrasettimanale.