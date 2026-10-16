Serie C, squadra femminile e il gruppo che fa parte del progetto del rugby inclusivo. Ieri al Blau Sky Bar dell’Hotel Catalunya c’erano tutte le compagini che rappresentano l’'Asd Alguer Rugby.

La presentazione alla città davanti a un nutrito pubblico di tesserati e sostenitori ha permesso al presidente Alessandro Pesapane e al Direttivo di fare un focus sull’attività svolta finora e sugli obiettivi che la società vuole raggiungere, senza nascondere le difficoltà dovute alla mancanza di un campo per lo svolgimento degli allenamenti.

Sottolineata l’importanza del Settore giovanile e la volontà di formare una squadra Under 14 che possa partecipare al campionato. La presentazione della Prima squadra è stata affidata all’allenatore Massimo Sandri, che ha descritto la composizione del XV algherese parlando di riconferme e nuovi innesti.

Spazio anche al rugby femminile, al quale la società tiene in particolar modo con la squadra delle ragazze che ha visto crescere l’adesione dallo scorso anno.

Rossella Soriga, invece, è intervenuta per parlare del progetto comune che coinvolge diversi ragazzi speciali in attività congiunte.

Intanto domenica, è già tempo dell'esordio in Serie C. Alle 15, a Maria Pia, l’Alguer Rugby scenderà in campo per affrontare il Cagliari Rugby. Sarà una gara interessante per testare la condizione della squadra.

© Riproduzione riservata